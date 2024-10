Ana Paula Padrão, 58 anos, está de saída da Band, emissora em que comandou o MasterChef durante os últimos dez anos. A apresentadora deve continuar na atração até o final do ano, conforme informou comunicado desta terça-feira (29). Ela agradeceu pela participação na atração e disse ter encarado a despedida de cabeça erguida.





“Em comum acordo com a Band, Ana Paula Padrão termina seu contrato e encerra sua jornada no MasterChef Brasil no final deste ano. A jornalista foi fundamental para o sucesso da atração, que foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, popularizando a gastronomia no país”, disse a nota da emissora enviada à imprensa.

“Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo”, afirmou Ana Paula.

Ana Paula Padrão entre os colegas de Masterchef





Ela irá apresentar o MasterChef Confeitaria, edição especial e inédita do programa, que será exibida entre 19 de novembro e 19 de dezembro. “Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta”, disse a apresentadora.





A partir de agora, ela deve se dedicar a um projeto relacionado à educação no setor privado. Ana Paula foi pioneira no MasterChef Brasil, formato que em muitos países não contava com um apresentador. Ao longo dos anos, criou uma forma inovadora de conduzir a disputa, servindo de inspiração para outras competições culinárias.



Trajetória

Nascida em Brasília (DF), Ana Paula Padrão é jornalista, apresentadora e empresária. Estreou na televisão na década de 1980 como repórter na TV Brasília, afiliada da Rede Manchete. Em 1987, foi contratada pela Globo para atuar inicialmente como correspondente em Londres e Nova York cobrindo acontecimentos de grande repercussão mundial, como as guerras no Afeganistão e no do Kosovo e os atentados de 11 de setembro. Mais tarde, alcançou o posto de âncora do “Jornal da Globo”, além de ocupar o cargo de editora-executiva.





Em 2005, trocou a emissora carioca pelo SBT, onde permaneceu por um ano como âncora e editora-chefe do “SBT Brasil”. De 2007 a 2009, esteve à frente do “SBT Realidade”. Passou ainda pela Record TV, onde comandou o “Jornal da Record” de 2009 a 2013.

Em 2014, migrou para o entretenimento na primeira edição do MasterChef Brasil, lançada pela Band. Desde então, apresentou todas as temporadas do programa com cozinheiros amadores e profissionais, crianças e maiores de 60 anos.