Prova do MasterChef Espanha causa intoxicação em mais de 40 pessoas

MasterChef Espanha faz prova para participantes prepararem 120 pratos para os trabalhadores do Oceanogràfic de Valência (foto: Reprodução/YouTube)

Uma prova no MasterChef Espanha causou a intoxicação alimentar de mais de 40 pessoas. Na ocasião, os participantes tinham de cozinhar para um batalhão de gente em um aquário.

Produtora, a Shine Iberia publicou uma nota, como relata o El País, na qual reconhece o erro e se desculpa por ele.

"Lamentamos muito o mal-estar manifestado por alguns dos participantes na gravação em Valência [...]. Este é um caso absolutamente excepcional nestes 11 anos de MasterChef na Espanha, um programa onde é prioridade absoluta garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas", diz trecho do comunicado.

A prova foi ao ar no último domingo (9) no quarto episódio do programa. Nela, os concorrentes precisavam preparar 120 pratos para os trabalhadores do Oceanogràfic de Valência, o maior da Europa.

Os cardápios giravam em torno dos frutos do mar e das comidas mediterrânea e indiana. Nas receitas havia ingredientes como ostras e mexilhões.