Duda Beat canta na cozinha do 'MasterChef Brasil'

(foto: Band/Divulgação)

A disputa pelo prêmio de R$ 300 mil e o título de melhor chef amador do país prossegue nesta quarta-feira (21/07), às 22h30, na tela da Band e com transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo BandPlay. Cozinhando juntos pela primeira vez, os participantes também encararão a famosa caixa misteriosa. A baiana Duda Beat fará uma apresentação na cozinha do programa e uma comparação entre o trabalho do músico e dos chefs.