"MasterChef Brasil" desafia participantes com cupcake e piranha

No episódio de hoje, concorrentes serão desafiados a preparar cupcakes e piranha (foto: Band/Divulgação)

O centésimo episódio da temporada do “MasterChef Brasil” representa uma nova fase do programa da Band, após o retorno de Fernanda na repescagem.O reality culinário produziu uma prova em que os nove sobreviventes, divididos em duas equipes, terão de preparar e distribuir 150 cupcakes para os fãs que o programa acumulou ao longo de uma década de exibição.Os perdedores do desafio precisarão enfrentar um ingrediente pouco explorado na gastronomia, as piranhas. Quem quiser continuar no programa deverá conquistar os jurados com um prato que demonstre criatividade e ousadia no uso deste peixe brasileiro de sabor marcante e cuidadoso manejo em função de suas muitas espinhas.O autor do pior prato deixa a competição nesta terça (19/7).