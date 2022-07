Marcos Oliveira estreia em 'Poliana moça', no SBT/Alterosa

Ator elogia o seu personagem Romeu, que vive solitário entre brinquedos (foto: Francisco Cepeda/SBT)

Marcos Oliveira fez sua estreia em "Poliana moça", novela do SBT/Alterosa, na última sexta-feira (15/7). Em sua participação especial na trama adolescente, o ator interpreta Romeu, dono do Parque Collodi, um parque de diversão abandonado.





Poliana Moça

De início, Romeu aparenta ser apenas um senhor excêntrico, mas sempre que contrariado perde o controle das suas emoções e acaba explodindo. O que ele não sabe é que mesmo com essa braveza toda, o proprietário não deixa de ser uma figura engraçada e até cativante. Ele vai enxergar a vida de outra maneira com a chegada de Pinóquio em sua vida.





“Meu personagem é um bon vivant e sonhador. Ele sonha com esse parque há muitos anos. O parque é ele, entendeu? Então, é muito gostoso quando ele recebe a visita do Pinot (Pinóquio), que é maravilhoso. Fiquei muito contente, muito feliz”, afirmou Marcos Oliveira.





Não é a primeira produção do ator no SBT. Ele participou de “Sangue do meu sangue”, 1995, dando vida a Targino. Sobre o convite de contracenar ao lado do elenco de “Poliana”, Marcos declara: “A melhor coisa que temos na vida é o trabalho. Nem é tanto o compromisso com as coisas, como o sucesso... Mas o legal é você fazer um bom trabalho que as pessoas gostem. E esse é um trabalho diferente, entendeu? Não quero ser só pasteleiro, quero fazer outras coisas na minha vida, como esse personagem”.