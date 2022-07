"Pantanal" chega ao capítulo 100 com festão de casamento; saiba como será

Juma (Alanis Guillen) chega a cavalo para a festa de seu casamento com Jove (foto: Globo/Divulgação)



Já é tradição nas novelas da Globo reservarem algum acontecimento marcante para o centésimo capítulo. Se em "A favorita", em exibição no Vale a Pena Ver de Novo, foi a revelação de que Flora era a verdadeira vilã da história, em "Pantanal" será o casamento duplo entre os protagonistas Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) e os amigos do casal, Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito).









A própria Alanis Guillen curtiu um post no perfil da jornalista e crítica de TV Patrícia Kogut na qual ela dá nota zero para o tédio que domina essa fase da trama.





As gravações da novela no Pantanal foram encerradas antecipadamente, devido ao recrudescimento das transmissões do vírus da COVID-19 e se restringem agora às cenas internas em uma fazenda na Zona Oeste da capital fluminense. As externas do casamento foram gravadas ainda no Mato Grosso do Sul e começam a ser exibidas a partir desta terça-feira (19/7).

Vestidos de noiva

Se na semana passada foram ao ar as cenas em que Juma e Muda experimentam os vestidos de noiva, desde segunda (18/7) seriam exibidas as cenas dos preparativos do casamento e, a partir de hoje, as da festa em si. Antes de casar, Juma será batizada e chegará a pensar em desistir, sendo demovida da ideia pelo Velho do Rio, que a convence a ir morar na fazenda com os Leôncio.





Festa de casamento na novela terá 200 convidados (foto: Globo/Divulgação)



A produção contou com bolo para 200 convidados, além de pratos típicos da região, na ficção preparados por Filó (Dira Paes), e o churrasco típico das festas na fazenda de José Leôncio. A decoração produzida pela diretora de arte da novela, Mirica Vianna, é toda à base de flores de papel, já que a flora da região se assemelha, em certo ponto, à do cerrado.





A trilha sonora fica por conta de Almir e Gabriel Satter, pai e filho que dão vida aos personagens Eugênio e Trindade e que convidaram músicos da própria região para compor a banda do casório na fazenda que, na vida real, pertence à família dos dois.

Confusão

Durante a festa, Alcides (Juliano Cazarré), arma uma confusão com Jove, mas diferentemente de quando se conheceram, o agora marido de Juma reage e desarma o capataz de Tenório (Murilo Benício).





Algumas cenas do casamento de “Pantanal” original começaram a circular pela web à medida em que se aproxima a hora do “sim” na versão atual.





Além da sequência de casamento, novos personagens entram na novela para agitar a trama. A gaúcha Marcela Fetter dá vida a Érica, filha do deputado Ibrahim, vivido por Dan Stulbach em sua volta às novelas da Globo.





Ciúmes



Érica é motivo de ciúmes entre Juma e Jove, mas acaba mesmo é engatando um romance com o irmão mais velho dos Leôncio. Desiludido com o casamento do irmão com Juma, por quem nutria uma paixão, José Lucas se interessa por Érica e acaba virando uma peça no jogo de interesse do deputado por seu pai, José Leôncio. A jovem é fotojornalista e chega ao Pantanal para documentar o processo de desmatamento da região.



Almir e Gabriel Sater comandam o som da festa e recebem convidados para tocar com eles (foto: Globo/Divulgação)





Quem também chega à fazenda é a mãe de Érica, Ingrid, interpretada pela atriz Gisela Reimann, que deu vida à própria Érica na versão original da novela, na TV Manchete, em 1990. Ingrid não fazia parte da primeira versão da obra de Benedito Ruy Barbosa, e é uma homenagem do autor Bruno Luperi, neto de Benedito, aos fãs mais nostálgicos de “Pantanal”.





Outra trama que começa a se desenrolar em paralelo é a da família de Tenório. Antes reticente em se mudar para o Pantanal com os demais filhos, Zuleica (Aline Borges) desembarca na fazenda do marido, para desespero de Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Ela, porém, é a tábua salvadora do filho, Marcelo (Lucas Leto).





Nos próximos capítulos, Zuleica revela ao filho que ele não é irmão de sangue de Guta, por quem é apaixonado. Fruto de um estupro, Marcelo não é filho legítimo de Tenório e se vê livre para viver o romance com a personagem de Júlia Dalavia, sem a aura do incesto pairando sobre eles.





