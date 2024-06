Governador Valadares está no topo da lista, levando em conta municípios com mais de 100 mil habitantes

Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, é a cidade de Minas Gerais com as maiores taxas de homicídio, levando em consideração municípios com mais de 100 mil habitantes. O levantamento é do Atlas da Violência 2024, divulgado, nesta terça-feira (18/06), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). A cidade registrou 34,6 homicídios por 100 mil habitantes.







Minas Gerais é o estado do país com o maior número de municípios. São 853, mas somente 34 deles têm mais de 100 mil habitantes, o que representa 4% do total.





Nova Serrana, na Região Centro-Oeste, aparece na segunda posição, com taxa de 29,4. Itabira, na Região Central, com 27,4 homicídios por 100 mil habitantes, ocupa a terceira posição, seguida por Betim, na Grande BH, com taxa de 24,8.





A capital Belo Horizonte aparece na 14ª colocação e registrou um índice de 17,6 homicídios por 100 mil habitantes.





O Vale do Rio Doce, onde está Governador Valadares, é a região com as maiores taxas de homicídio no estado, segundo o levantamento.





Confira a lista completa:





1 -Governador Valadares 34,6

2- Nova Serrana 29,4

3- Itabira 27,4

4- Betim 24,8

5- Sabará 24,7

6- Ribeirão das Neves 24

7- Vespasiano 22,4

8- Ibirité 22,3

9- Ubá 21,3

10- Coronel Fabriciano 19,1

11- Araguari 18,7

12- Sete Lagoas 18,5

13- Contagem 18,3

14- Belo Horizonte 17,6

15- Juiz de Fora 17,4

16- Teófilo Otoni 14,6

17- Divinópolis 14,3

18- Santa Luzia 14,1

19- Patos de Minas 13,8

20- Ituiutaba 13,7