Fuad Noman (PSD) se reunirá com representantes do governo federal e da Caixa Econômica na próxima quinta-feira (14/11) para acertar detalhes da construção de moradias populares no terreno do Aeroporto Carlos Prates. O prefeito reeleito de Belo Horizonte está em Brasília nesta quinta-feira (7/11), onde tem uma série de compromissos para viabilizar o cumprimento das propostas feitas durante a campanha pelo Executivo Municipal.

Pela manhã, Fuad se reuniu com o secretário executivo do Ministério das Cidades, Helder Melilo. O principal tema do encontro foram os ajustes finais para a terceira fase de obras na área do antigo Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste da capital.









O aproveitamento da área do terminal desativado para a construção de um novo bairro em Belo Horizonte é uma novela que se arrasta desde março de 2023, quando a queda de um avião monomotor levou ao fechamento do aeroporto. Entre idas e vindas à capital federal, o prefeito já avançou em algumas etapas do projeto e agora busca viabilizar a parte mais ambiciosa do plano: a construção de 4.500 moradias populares.





Em entrevista após a reunião no Ministério das Cidades, Fuad falou sobre as obras no terreno do aeroporto e os próximos passos ajustados durante sua passagem por Brasília nesta quinta-feira.

“Estou muito entusiasmado, porque o projeto foi dividido em três fases. A primeira, o parque, já está pronta, com tudo arrumado, as árvores plantadas, o campo organizado, os vestiários funcionando. A segunda, os equipamentos públicos, já começou, com a construção do Centro de Saúde e da EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil). Estamos trabalhando agora na fase três, que é o projeto que está avançando. Foi marcada uma reunião para o dia 14, na qual estarão presentes os Ministérios da Gestão (e da Inovação em Serviços Públicos), de Cidades, a Caixa Econômica e a Prefeitura de Belo Horizonte para fechar os últimos detalhes. Espero que, a partir daí, possamos sair com o termo de autorização para fazer a verificação financeira e começar a desenvolver os projetos para iniciar a construção das casas no ano que vem”, afirmou o prefeito.









A agenda de Fuad em Brasília termina no início da noite, no Palácio do Planalto, onde o prefeito da capital mineira se encontra com o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A pauta deve reiterar o Aeroporto Carlos Prates como tema e também abordar a municipalização do Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo. Ao longo da campanha de reeleição, esses dois pontos foram destacados pelo pessedista como prioridades de seu próximo mandato.