Dois homens, de 24 e 25 anos, foram presos com uma moto sem placa durante uma perseguição policial no bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira (7/11).





Segundo o boletim de ocorrência, militares patrulhavam a Avenida José Maria Alkimim quando flagraram uma motocicleta sem placa de identificação com dois ocupantes seguindo no sentido oposto.





Devido à situação suspeita, os militares fizeram sinal de parada para o condutor da moto, que foi ignorado. A dupla, então, acelerou o veículo e uma perseguição foi iniciada.





Na altura da Avenida Celso Porfírio Machado, o motociclista bateu contra um carro que seguia na via. A dupla foi cercada e detida. Em consulta ao sistema digital de informações policiais, os policiais descobriram que a moto usada pelos homens, uma BMW G310, tinha queixa de furto.

Segundo o boletim de ocorrência, durante a tentativa de fuga, um dos indivíduos arremessou da moto um objeto não identificado pela polícia. Foram feitas buscas na região e a PM localizou uma arma calibre 380 com sete munições intactas e mira laser.





Em conversa com os policiais, a dupla informou que comprou a moto no Aglomerado do Morro do Papagaio por R$ 3 mil pouco antes de serem detidos. Eles não deram informações sobre o vendedor do veículo e da origem da moto.

A moto foi apreendida. Os homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.