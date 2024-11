Caso aconteceu na Estação Move São Francisco, localizada na altura do número 3.730 da Avenida Antônio Carlos

Uma briga generalizada terminou com um homem esfaqueado em uma estação do Move no bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (8/11).

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o caso foi registrado na Estação Move São Francisco, localizada na altura do número 3.730 da Avenida Antônio Carlos.

O homem foi esfaqueado e jogado para fora da estação. Os suspeitos do crime fugiram em direção a um aglomerado próximo ao local.

A Guarda Municipal tem imagens do crime e repassou as informações para os militares que atenderam a ocorrência.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Odilon Behrens e perícia está no local para realizar os trabalhos de praxe.



