Os dados do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira (14/11), apontaram o Bairro buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, como o mais populoso de Minas Gerais. Com um crescimento populacional de cerca de 13 mil pessoas entre os dois últimos levantamentos, a área passa, então, a ficar no topo da lista.

Em 2010, o Buritis já estava entre os mais populosos, ficando atrás apenas do Bairro Santa Mônica, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, maior bairro do estado na época, e do Bairro Sagrada Família, Região Leste da capital, que ocupava o segundo lugar. No ranking, o Bairro Buritis aparece com 17.094 domicílios particulares permanentes ocupados, e 42.342 moradores.

A tabela lista 20 bairros do estado de Minas Gerais, sendo oito deles de Belo Horizonte, cinco de Uberaba (Triângulo Mineiro), dois de Ipatinga (Vale do Aço), dois de Uberaba (Triângulo Mineiro), um de Poços de Caldas (Sul de Minas) e um de Juiz de Fora (Zona da Mata).





Recorte do Censo 2022 por bairros em Minas Gerais IBGE - Censo Demográfico

O Bairro Castelo, na Região da Pampulha, saiu da 45ª colocação para a 6ª, com um acréscimo populacional de 10,1 mil pessoas. Saltando 39 posições desde o último censo, o Castelo aparece com 11.512 domicílios particulares permanentes ocupados, e 28.498 moradores. A ascensão do Bairro Ouro Preto, também na Região da Pampulha, é significativa, em 2022, ele saiu da 44ª colocação para a 20ª, com 20,5 mil pessoas.

Alguns bairros demonstraram queda de população, como é o caso do Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte. Em 2010, cerca de 21,4 mil pessoas residiam na localidade e o bairro estava entre os 15 mais populosos do estado. Já em 2022, o Alto Vera Cruz registrou cerca de 3 mil moradores a menos que em 2010 (18,9 mil pessoas) e ficou na 34ª colocação no ranking de população entre os bairros oficializados do estado.