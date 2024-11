A Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com a Defensoria Pública de Minas Gerais, realizou nesta quinta-feira (14/11) a distribuição de mais de mil refeições para pessoas em situação de rua e cidadãos que estejam passando fome. A ação, que faz parte da celebração da jornada pelo 8° Dia Mundial dos Pobres, aconteceu no Espaço 104, localizado na Praça da Estação, no Centro da capital mineira.





Além do alimento, a instituição ofereceu serviços de autocuidado, atividades esportivas e culturais, e espaço para tomar banho - chamado de “Banho do Amor”. O "grande almoço" é uma iniciativa "Dai-lhes vós mesmos de comer", da Catedral Cristo Rei, que recolheu doações de alimentos feitas pela população de Belo Horizonte nas últimas semanas.





Participantes agradecem o alimento

Karoline e Samuel participaram do almoço realizado pela Arquidiocese Arquivo Pessoal / Reprodução





Karoline Martins Santos, 21, participou pela primeira vez da ação pelo Dia Mundial dos Pobres. Ela, que aproveitou todas as oportunidades oferecidas, disse que achou “tudo bom, o almoço estava muito bem feito, melhor coisa de hoje”.









Samuel Gonçalves da Silva, 41, encontra-se em situação de rua há mais de um ano e meio. Ele conta que está em busca de trabalho para “melhorar de vida e pagar um aluguel. Estou com esperança de conseguir e já estou correndo atrás dos meus documentos”.

Wanderlei é de João Monlevade (MG), mas mora nas ruas de BH por não conseguir emprego Reprodução





Até mesmo pessoas de outras cidades participaram da ação. Wanderlei Costa, 33, é natural de João Monlevade, município do interior de Minas Gerais, mas, por não conseguir trabalho, vive nas ruas da capital. Segundo ele, que participou das ações de acolhimento e para prevenção de doenças, além de ter cortado o cabelo, “não há nada para reclamar das atividades, mas a melhor parte foi o almoço”.





Como doar







A iniciativa “Dai-lhes vós mesmos de comer” é realizada pela Catedral Cristo Rei todas as sextas-feiras. Durante a atividade são doados cerca de 400 refeições para aqueles que enfrentam desnutrição e fome.

A ação é solidária e qualquer pessoa pode doar alimentos, entregues aos domingos na abadia, localizada na Rua Campo Verde, 165, no bairro Juliana, região Norte de Belo Horizonte. Além disso, a Catedral ainda aceita contribuições via Pix. Caso tenha dúvidas, basta telefonar para (31) 3269-3100 ou acessar o site.