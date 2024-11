Um idoso de 78 anos foi hospitalizado apresentando sintomas neurológicos em Caratinga, na Região do Rio Doce, em Minas Gerais. A internação levantou suspeitas iniciais de encefalite espongiforme bovina (EEB), popularmente chamada de "doença da vaca louca".

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), não há registro confirmado da doença no estado e que o caso se trata, provavelmente, da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) - uma patologia caracterizada por perda de memória, desordem cerebral, tremores e rápida progressão, geralmente levando à morte em um ano em sua forma esporádica, ou seja, de forma aleatória.

Nesse caso, não há relação com o consumo de produtos bovinos - transmissão característica da "doença da vaca louca" (veja mais detalhes abaixo).

De acordo com a SES-MG, 85% dos casos de DCJ ocorrem de forma esporádica e costumam afetar indivíduos entre 55 e 70 anos, sendo mais comum em mulheres.

Variante de DCJ e doença da "vaca louca"

De acordo com a Secretaria, existe uma variante da doença de Creutzfeldt-Jakob (vDCJ) que está diretamente associada à encefalite espongiforme bovina em humanos, transmitida pelo consumo de produtos de origem bovina contaminados. Casos da variante começaram a ser registrados no Reino Unido em 1996, quando práticas alimentares na pecuária expuseram bezerros a proteínas de origem bovina infectadas por príons, agentes infecciosos extremamente resistentes.

No diagnóstico do paciente, a SES-MG destaca a presença da proteína 14-3-3 no líquido cérebro-espinhal, um marcador de lesão neuronal que indica a provável presença da DCJ. Contudo, a confirmação definitiva só pode ocorrer por meio de análise neuropatológica pós-morte, com coleta de fragmentos do cérebro.

O que é a doença da "vaca louca?

Segundo o Ministério da Saúde, a doença da vaca louca é uma enfermidade neurodegenerativa fatal e transmissível do Sistema Nervoso Central (SNC) de bovinos com um período de incubação que vai de dois a oito anos.

A contaminação acontece pelo consumo de produtos, principalmente farinhas de carne e ossos provenientes de animais infectados. Entre os sintomas estão:

Alterações neurológicas e comportamentais

Agressividade

Dificuldade em manter-se em pé ou levantar-se

Andar em círculos

Movimentos oculares assimétricos

No entanto, os sinais clínicos podem ser confundidos com raiva, infecção por herpesvírus e encefalites, por exemplo.

Tanto a variante da CJD, quando a CJD, que acometem humanos são consideradas, como a doença da vaca louca encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET), ou seja, que acometem o Sistema Nervoso Central. O último caso da "doença da vaca louca" identificado no país aconteceu em fevereiro de 2023, em Marabá, no Pará.





Saiba os sintomas de cada doença

Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)

Desordem cerebral com perda de memória

Tremores (ocorre em um terço dos casos)

Falta de coordenação motora

Distúrbios de linguagem

Perda da capacidade de comunicação

Perda da visão

Variante da doença de Creutzfeldt-Jakob (vDCJ)

Enfraquecimento ou perda de algum dos sentidos

Sensação de dormência ou formigamento em alguma parte do corpo

Depressão

Ansiedade

Psicose

Alucinações auditivas ou visuais

Abstinência

Agitação

Irritabilidade

Insônia

Perda de interesse

Esquecimento

Como é a prevenção?

No Brasil, desde 1998, o governo brasileiro implantou medidas de prevenção voltadas contra a introdução da vDCJ no país. Dentre as medidas estão, por exemplo, proibição da importação de carne bovina de regiões com histórico da doença e de derivados de sangue de doadores do Reino Unido.

Atualmente, não há cura conhecida para a DCJ ou sua variante. O tratamento é voltado para suporte e controle das complicações, com assistência psicológica e nutricional ao paciente e suporte à família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia