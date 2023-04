O que você precisa saber sobre sintomas e tipos de paralisia facial

“Além da paralisia facial, outros sintomas estão associados ao AVC, como dormência ou fraqueza nos braços ou pernas, alteração para andar, confusão mental e dificuldade de fala. A movimentação da testa e fechar os olhos mantêm-se normais, sintomas relacionados a problemas com o sistema nervoso periférico”, explica a médica neurologista.





Enquanto o AVC é causado por falta de irrigação sanguínea na parte do cérebro responsável pela movimentação do rosto, a paralisia facial periférica pode ser motivada pelo vírus do herpes , o mesmo responsável pelo aparecimento de bolhas nos lábios e genitais, por exemplo.

Já o vírus varicela-zoster – responsável pela catapora e pelo herpes-zoster – pode causar a síndrome de Ramsay Hunt: “Essa síndrome paralisa o rosto, pois é uma doença infecciosa que afeta o nervo facial, perto de um dos ouvidos, que controla os movimentos da metade da face. Os principais sintomas são erupções cutâneas com bolhas próximas aos olhos e fraqueza/paralisia facial”, diz a neurologista.





Além da síndrome de Ramsay Hunt, a paralisia de Bell também causa danos aos movimentos do rosto. Ela não é totalmente conhecida, existe uma possível associação com o vírus do herpes. Os principais sintomas são assimetria da boca quando a pessoa tenta sorrir e dificuldade em fechar o olho do lado atingido.

“O diagnóstico é feito por meio do exame clínico, ou seja, de testes na própria consulta com um especialista. O tratamento é feito com medicações e fisioterapia nos músculos da face, sendo alta as chances de recuperação”, esclarece a médica.

Sintomas semelhantes

Com sintomas semelhantes à paralisia de Bell, a doença de Lyme acomete o nervo facial e consequentemente os movimentos do rosto. Essa infecção é transmitida por carrapato, causando anormalidades neurológicas, cardíacas ou articulares. Porém, é importante lembrar que é raríssima no Brasil.





A especialista ressalta ainda que cada pessoa tem uma resposta diferente às doenças, mas que o diagnóstico rápido, o tratamento e a fisioterapia precoce são os principais fatores que determinam uma boa recuperação. Portanto, assim que perceber os primeiros sintomas, procure atendimento médico.