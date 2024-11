A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de pancadas de chuvas para a capital mineira nesta quinta-feira (14/11), véspera do feriado da Proclamação da República. O aviso é válido até às 8h desta sexta-feira (15/11).





A chuva, cujo volume previsto é de 20 a 40 milímetros, pode ser acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.





A Defesa Civil municipal recomenda que os cidadãos evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões durante as pancadas de chuva. Além disso, devem redobrar a atenção em áreas de encosta e morros.

Durante as tempestades, as pessoas não devem se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores. Também é recomendado que não atravessem ruas alagadas.





Caso os moradores notem rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, devem avisar a Defesa Civil. O órgão também alerta para que as pessoas não se aproximem de cabos elétricos rompidos, devendo acionar a Cemig (116) ou a própria Defesa Civil (199).



Emissão de alertas

Os moradores de BH podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice