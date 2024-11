A quarta-feira (13/11) foi marcada por chuvas extremamente fortes na capital. Segundo a Defesa Civil as avenidas Vilarinho, Álvaro Camargos, Sebastião de Brito e Cristiano Machado foram interditadas em razão do risco de transbordamento dos córregos Vilarinho e Pampulha.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, as regiões Noroeste, Oeste e Barreiro registraram chuva moderada. O temporal que atingiu Belo Horizonte também sobrecarregou a bacia de contenção construída na Avenida Vilarinho, em Venda Nova. Por volta das 15h20, o trânsito na via foi interditado devido ao alto risco de transbordamento do Córrego Vilarinho. Depois de uma hora, o local foi liberado.





Também houve um rompimento da barragem do lago do Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, no Bairro Itapoã, na região Norte de Belo Horizonte, que colaborou para alagar as avenidas Dr. Álvaro Camargos e Vilarinho, mesmo com ambas sob o alívio de três bacias de retenção teoricamente aptas a conter a chuva.

A defesa civil de Belo Horizonte emitiu um alerta nesta quinta, explicando que em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Leste, Nordeste, Norte, Pampulha e Venda Nova até a próxima segunda-feira (18/11): “recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos”.

A meteorologista do Instituto nacional de meteorologia (Inmet) Anete Fernandes destacou que, por enquanto, a previsão do tempo está dentro da normalidade, pois ainda não ocorreu nenhuma chuva exagerada no estado. Segundo Anete, novembro é um dos meses mais chuvosos do ano, e 2023 foi muito seco: “nós estamos na estação chuvosa, então daqui para frente as chuvas tendem a ser frequentes”.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice