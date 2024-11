Diretor executivo do Banco Mercantil, Anderson Oliveira, entrega o troféu do Prêmio Mercantil de Jornalismo 2024 a Luiz Ribeiro, primeiro lugar nacional

Foi realizada na tarde desta quarta-feira (13/11) a entrega do troféu ao repórter Luiz Ribeiro, do Estado de Minas, pela conquista do 1º lugar no 2º Prêmio Mercantil de Jornalismo, categoria mídia on-line. O concurso promovido pelo Banco Mercantil teve como tema “O valor da pessoa Idosa” e mobilizou profissionais de todo país.

O jornalista venceu com a série de reportagens “A era de ouro da geração prateada”, publicada em formato multimídia, nos dias 26 e 27 de agosto passado.

A premiação foi entregue pelo diretor-executivo do Banco Mercantil, Anderson Oliveira, em solenidade realizada em Montes Claros, no Norte de Minas, onde mora o repórter. A cerimônia contou com participação do prefeito de Montes Claros, Humberto Souto; do reitor da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Wagner de Paulo Santiago; e do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade, Ernandes Ferreira da Silva, entre outras autoridades, funcionários da instituição promotora e convidados.

Na oportunidade, o diretor-executivo do Banco Mercantil, Anderson Oliveira, destacou a proposta do concurso, que deu visibilidade a temas importantes para a geração 50+ e buscou fomentar a produção de conteúdos que combatam o etarismo e promovam uma atitude mais positiva e respeitosa em relação aos idosos.



O trabalho jornalístico documentou e mostrou exemplos de pessoas com mais de 80 anos que seguem a rotina de atividades diárias, reforçando a importância de combater o etarismo, além de provar que não existe limite de idade para realizar sonhos.



Celebração especial

A convite do repórter do EM, os personagens focalizados na série de reportagens premiada participaram da solenidade: o pequeno produtor rural aposentado Oliveira Batista de Oliveira, de 94 anos; e esposa de Oliveira, a dona de casa aposentada Coleta Soares de Oliveira, de 88; o professor aposentado Marcelo Furtado de Souza, de 82, que agora trabalha como psicólogo; e Wanderlino Arruda que, depois de aposentado como bancário, professor e jornalista, aos 90 anos, se dedica à literatura.

Outra integrante da geração prateada presente à cerimônia foi a escritora, advogada, aposentada e, aos 86 anos, caloura de medicina, Maria da Glória Caxito Mameluque. Viúva e avó, dona Glorinha, como é carinhosamente conhecida, retornou à sala de aula neste semestre para se tornar médica, após ser aprovada em primeiro lugar no vestibular da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) para vagas de graduação destinadas a candidatos com 60 anos ou mais.

Entrega do Prêmio Mercantil de Jornalismo. Luiz Ribeiro e os personagens focalizados na série de reportagens "A era de ouro da geração prateada", publicada pelo EM e vencedora do concurso, Wanderlino Arruda, Oliveiro Batista de Oliveira, Coleta Soares de Oliveira, Gloria Caxito Mameluque, e Marcelo Furtado de Souza Cida Santana/divulgação



Ao receber o troféu do Banco Mercantil, Luiz Ribeiro fez agradecimentos aos colegas de redação e destacou a importância do material premiado. “Quero dizer que foi motivo de muita satisfação produzir a série de reportagens que resultou nessa premiação. Foi um trabalho que mostra a essência do bom jornalismo, feito com afinco, determinação, com olhos voltados para o bem coletivo, em prol da comunidade e da vida”, afirmou.

Na mesma linha, o profissional refletiu sobre as mudanças da profissão. “Em tempos de desafios, de novas tecnologias e da inteligência artificial, este é o verdadeiro jornalismo que faz a diferença, com a criatividade, sensibilidade e olhar para as pessoas”, declarou Ribeiro, que alcançou a marca de 67 premiações por trabalhos individuais e em equipe, em concursos de jornalismo nacionais e regionais.

O profissional do EM é o repórter mineiro mais premiado do país, estando entre os 20 jornalistas brasileiros mais premiados da história, de acordo com o ranking elaborado a partir de estudo da publicação “Jornalistas & Cia”.

Por fim, o comunicador, com 35 anos de profissão e, destes, 33 no Estado de Minas, conclui: “Quero me dirigir especialmente aos personagens da série de reportagens premiada, que me emocionam com suas presenças. Vocês são protagonistas de luta, dedicação, experiência e sabedoria, além de exemplos a serem seguidos. Portanto, são igualmente premiados”, afirmou.