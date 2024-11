O Estado de Minas é finalista na 12ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo, que, conforme anunciou a entidade de classe, recebeu um recorde de inscrições este ano. A reportagem "Gastronomia do Santo Antônio se renova com iniciativa de mulheres", publicada pelo caderno Degusta em setembro de 2023, foi selecionada entre as cinco matérias finalistas na categoria Fotojornalismo. A autoria é do repórter fotográfico Leandro Couri.

A reportagem, produzida em parceria com a repórter de texto Celina Aquino, também editora do caderno, retratou empreendedoras que, a partir de um acaso, se uniram com o intuito de promover a gastronomia no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma das personagens desta história é a confeiteira Marina Mendes, proprietária do Ateliê Sá Marina, que mistura sabores do Brasil e da França, onde morou por alguns anos, e fica localizado justamente em sua casa. “Abro a janela e vejo muitas árvores e o céu, os passarinhos cantam todos os dias. É muito interessante porque estamos no meio da cidade, mas aqui tem uma atmosfera diferente”, descreveu Marina em depoimento à reportagem.

O repórter fotográfico Leandro Couri relata que as pautas do caderno de gastronomia do Estado de Minas sempre proporcionam surpresas. “O Degusta mostra que um 'simples' retrato pode contar uma história profunda. E foi assim quando adentrei no universo da personagem Marina Mendes, na reportagem em parceria com a Celina Aquino”, detalha.

Em relação à indicação à premiação, Leandro qualifica como um reconhecimento, pois este é o segundo ano consecutivo que disputa a finalíssima da premiação. A fotografia também foi finalista do 11º Prêmio Sebrae de jornalismo, onde ficou em terceiro lugar na categoria Fotojornalismo.

Não é a primeira vez que Leandro é selecionado para a disputa do Prêmio CDL/BH. O jornalista foi vencedor na edição passada, também na categoria Fotojornalismo, pela reportagem “Ouro Preto e Catas Altas reservam tesouros". “Em 2023, nós conseguimos, e vamos torcer para ter o mesmo resultado neste ano. Faço questão de agradecer a todos os colegas de editoria e de toda a redação que, assim como eu, têm uma rotina de pautas inesperadas, feitas com cuidado e atenção, o que faz toda a diferença no resultado da entrega”, relata.

Sobre o prêmio

De acordo com a CDL/BH, foram quase 300 trabalhos inscritos na premiação, de autoria de profissionais e estudantes de jornalismo de Minas Gerais e de São Paulo. O número é 125% maior em comparação à última edição do prêmio. Foram aceitas publicações jornalísticas sobre o setor de comércio e serviços. As categorias presentes nesta edição, cada uma com cinco finalistas selecionados, foram podcast, texto, áudio, vídeo, fotojornalismo, cinegrafista e jornalismo universitário. Os trabalhos vencedores serão anunciados durante a premiação no dia 28 de novembro. O prêmio é uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia