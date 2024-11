No domingo de Enem, chuvas isoladas podem surgir ao longo do dia

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste fim de semana, com a realização dos cadernos de Ciências da Natureza – com Biologia, Física e Química – e Matemática. Portanto, é preciso se organizar para que a previsão do tempo não seja um empecilho.





Neste sábado (9/11), segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o céu fica nublado com possibilidade de chuvas fortes a qualquer hora, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os termômetros devem oscilar entre 18°C e 23°C e a umidade relativa do ar em torno de 80% durante a tarde.





Já no domingo (10/11) – dia do exame –, o termômetro pode chegar a 27°C e o céu permanece nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia. A umidade relativa em torno de 60%, à tarde.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o deslocamento de um sistema frontal sobre o litoral da Região Sudeste do Brasil deixa o tempo muito instável e com chuvas no sábado, por vezes fortes sobre grande parte do estado de Minas Gerais, com acentuado volume de precipitação no Centro, incluindo Belo Horizonte e Região Metropolitana, Zona da Mata e Sul do estado.

No domingo, com o avanço das áreas de instabilidade atmosféricas, a chuva forte deve se concentrar no Norte e Leste de Minas.