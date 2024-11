Embora a prova deste domingo seja de exatas, área que exige cálculos, é fundamental que os estudantes dominem conceitos dos fenômenos para chegar às respostas, de acordo com André Rebelo, coordenador do Ensino Médio do Colégio Vital Brasil.

A segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicada neste domingo (10) em todo o Brasil. Desta vez, os estudantes terão de responder 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que contempla conteúdos de Física, Química e Biologia.

Na primeira etapa do exame, aplicada no último domingo (dia 3), mais de 4,3 milhões de candidatos responderam questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias, que compreende História, Geografia, Filosofia e Sociologia; mais a redação cujo o tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

Embora a prova deste domingo seja de exatas, área que exige cálculos, é fundamental que os estudantes dominem conceitos dos fenômenos para chegar às respostas, de acordo com André Rebelo, coordenador do Ensino Médio do Colégio Vital Brasil.

"Cada dia de provas tem desafios e complexidade diferentes. No primeiro, a presença de textos é grande, exige muita leitura e o aluno ainda precisa escrever a redação. Já no segundo, há os cálculos, mas também requer interpretação de texto para os problemas e é necessário compreender os fenômenos e ter habilidade para relacionar os conceitos", afirma Rebelo.

Mas quais são os temas mais recorrentes em cada uma das áreas do conhecimento?

Matemática

Do total de 90 questões desta prova, 45 são de Matemática. Rebelo afirma, com base nas edições dos anos anteriores, que cerca 35% do exame deve ser composto por perguntas sobre Matemática Básica, com problemas de aritmética que envolvem regra de três, razão e proporção, e porcentagem.

Estatística descritiva que vai testar a capacidade de os candidatos analisarem gráficos e tabelas também tem incidência no Enem, como lembra Lázaro Divino Assunção, professor de Matemática do Colégio Magno.

Geometria plana e espacial, com conceitos de triângulos, quadriláteros e circunferências, fórmulas de volume e área para prismas, cilindros, cones, pirâmides e esferas, costumam ser cobradas na prova. Os outros temas recorrentes, de acordo com os educadores, são: álgebra, com equações de primeiro e segundo grau, e funções; probabilidade e estatística; e análise combinatória.

Além do domínio dos conteúdos, não dá para o candidato fugir da interpretação de texto, pois a prova de Matemática do Enem costuma trazer problemas com enunciados longos que exigem atenção. "Muitas vezes, a dificuldade não está no cálculo. Leia com calma, sublinhe informações importantes e entenda o que a questão realmente pede antes de resolver", aconselha Jéssica Rama, professora e gestora da área de matemática do Colégio pH.

Biologia

Assuntos ligados às questões ambientais são muito recorrentes na prova de Biologia do Enem. "Encontramos muitos temas ligados aos biomas brasileiros, também coisas relacionadas às agressões impostas pelos seres humanos ao meio ambiente e à utilização de recursos como plástico, uso da água, destinação do lixo. A prova tem uma cara de Biologia de atualidades", explica Sérgio Cerione, professor de Biologia do Colégio Magno.

Além de ecologia, assunto muito explorado pelo exame, a expectativa é que ele também cobre conhecimentos na área de botânica; bioenergia e fisiologia; citologia, evolução e zoologia, de forma relacionada ao mundo real, contextualizando com tratamento de doenças e descobertas na área da saúde.

"As questões da prova de Ciências da Natureza muitas vezes não envolvem memorização simples de conteúdo. O aluno precisa ser capaz de interpretar gráficos, tabelas, figuras e situações-problema", explica Joana Cabral, gestora da área de Ciências da Natureza do Colégio pH.

Física

Tanto em Física como em Química, os conteúdos aparecem mais pulverizados, de acordo com os docentes. Porém, eles consideram que assuntos como eletrodinâmica e calorimetria; termologia; ondulatória; cinemática e óptica terão presença certa neste ano, assim como nas edições anteriores.

"Destacaria assuntos como montagem de circuitos elétricos, correntes, questões que envolvem potência elétrica e consumo de energia e lâmpadas. Em eletromagnetismo, ímãs, força magnética, campo magnético tanto de imãs quanto de fios caíram nas últimas provas", comenta Wiliam Ramos Mamedio, professor de Física do Colégio Magno.

Em calorimetria, os temas mais comuns no Enem envolvem calor sensível e latente, mudança de estado físico, potência e capacidade térmica, e lei geral dos gases. "Na parte de ondulatória, características das ondas tanto da luz quanto do som e interferência das ondas apareceram nas últimas provas. Em óptica, espelhos e lentes esféricas, os fenômenos da refração e miragens são temas frequentes dos últimos anos", complementa Mamedio.

Química

Neste campo, conteúdos que não deixaram de ser cobrados no Enem foram: estequiometria; separação de mistura; moléculas e propriedades; funções orgânicas e reações.

"Em geral, as questões sobre separação de misturas, química ambiental e funções orgânicas são as mais consideradas fáceis e médias e, portanto, é importante que os alunos valorizem esses temas na revisão", diz Joana.

Agência Brasil Estudantes que faltaram no primeiro dia do Enem podem fazer a segunda prova, mas dificilmente terão pontuação suficiente para usar exame como critério de seleção em universidades

Os inscritos que faltaram ao primeiro dia de provas não estão impedidos de participar do Enem neste domingo. Se a ausência ocorrer por conta de problemas logísticos ou se o candidato for acometido por alguma doença contagiosa antes do exame, é possível solicitar a reaplicação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Caso contrário, ao fazer somente um dos dias de provas, o estudante não conseguirá alcançar a pontuação necessária para participar de iniciativas que utilizem o desempenho no exame como critério de seleção, entre elas o Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que distribui vagas em instituições públicas de ensino superior, e o Prouni, que concede bolsas de estudo na rede particular.

Para os candidatos que farão o Enem neste domingo, Rebelo destaca que o nível de dificuldade da prova depende das afinidades de cada aluno. O educador espera uma "prova sem surpresas", assim como foi a primeira, na sua opinião, mas ressalta a importância de o estudante controlar a ansiedade e nervosismo.

"O aluno que fez uma boa prova no primeiro dia vai estar mais tranquilo e confiante agora. Mas se não foi bem, se não atingiu as expectativas, talvez tenha de trabalhar o emocional para chegar mais seguro. Tudo é possível", diz.

Para isso, a dica é recuperar os exames anteriores disponíveis no site do Inep e resolver os exercícios como teste, o que colabora inclusive para entender como o estudante precisa administrar o tempo na hora da prova.

Resultados só ano que vem

As provas deste domingo serão aplicadas nos mesmos endereços da semana passada em 1.753 cidades brasileiras. A diferença desta vez é que os candidatos terão 30 minutos a menos, a aplicação ocorre das 13h30 às 18h30. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. Para entrar nos locais do exame, os candidatos precisam apresentar um documento de identificação, as versões digitais de CNH ou RG são aceitas.

Os cartões de respostas devem ser preenchidos com caneta esferográfica preta fabricada em material transparente. Não é permitido o uso de qualquer dispositivo eletrônico, como celulares, tablets, pulseiras e relógios inteligentes. No último domingo, cerca de 5 mil candidatos foram eliminados por estarem com equipamentos eletrônicos, saírem antes do horário permitido ou não respeitarem as orientações dos fiscais, segundo o Inep.

O gabarito oficial e os cadernos de questões serão divulgados pelo Ministério da Educação no dia 20 de novembro. Já os resultados individuais dos alunos saem somente no dia 13 de janeiro de 2025.