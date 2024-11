Estão abertas 90 vagas para o Cursinho Popular Equalizar, da Escola de Engenharia da UFMG. Dedicado a promover a igualdade e a inclusão na universidade, o projeto oferece cursos preparatórios gratuitos para o Enem e Colégios Técnicos. Serão ofertados 45 lugares para cada modalidade, destinados a estudantes de escolas públicas e de baixa renda. O prazo para se inscrever é até 1º de dezembro.

O processo seletivo consiste na inscrição por meio da plataforma Sympla (Pré-Enem e Pré-Técnico), por onde o candidato poderá realizar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 15. Os inscritos passarão por uma prova de avaliação, realizada no dia 15 de dezembro, das 9h às 12h. O exame pretende testar os conhecimentos prévios adquiridos, por meio de questões objetivas.

Para ser aceito no curso, o estudante precisa possuir renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo e estar matriculado ou ter concluído os estudos em escolas públicas. Os aprovados deverão comprovar que atendem aos requisitos necessários para participar do Equalizar.

As aulas serão ministradas entre março e novembro de 2025 na Escola de Engenharia da UFMG, no campus Pampulha, de segunda a sexta-feira. O Pré-Técnico acontece no turno da tarde e o Pré-Enem, à noite. Uma vez por mês, sempre aos sábados, serão realizados os simulados.

Além de aulas e monitorias de todas as disciplinas curriculares, o cursinho também oferece acompanhamento psicopedagógico aos estudantes por meio de orientação profissional, acolhimento e atendimento psicológico. A equipe conta com cerca de 60 voluntários entre as áreas pedagógica e administrativa.

Demais informações podem ser encontradas nos editais dos cursos Pré-Enem e Pré-Técnico e no site do Equalizar.