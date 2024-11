Em parceria com o colégio e pré-vestibular Determinante, o Estado de Minas divulga o gabarito extraoficial do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que na etapa inicial teve testes de ciências humanas, redação e linguagens. Você também pode conferir aqui a live com os comentários das questões.

Gabarito Enem 2024 1ºdia Branco Determinante BH





Gabarito Enem 2024 1ºdia Amarelo Determinante BH

Gabarito Enem 2024 1ºdia Azul Determinante BH

Gabarito Enem 2024 1ºdia Verde Determinante BH

Live ao vivo debate as questões mais relevantes





Além de compartilhar as respostas da prova, a equipe do Determinante está ao vivo, em uma live, debatendo e analisando as questões mais relevantes do exame.

Serviço: