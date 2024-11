Mais de 4 milhões de candidatos se inscreveram para as provas no Brasil

Pouco mais de meia hora depois do início da prova, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), revelou o tema da redação do Enem deste ano: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Neste domingo (3/11), primeiro dia de provas, os candidatos fazem, além da redação, provas de linguagens e ciências humanas.





Em seu perfil nas redes sociais, o ministro escreveu: “Na redação do Enem 2024, milhões de estudantes vão escrever sobre o tema: 'Desafios para a valorização da herança africana no Brasil'”.

A redação é uma das provas mais aguardadas pelos estudantes.

Fácil, mas pode complicar

O professor de Literatura e Redação do Curso Determinante, Flavio Castro, classifica o tema da redação deste ano como “importantíssimo, oportuno, atual, necessário e urgente”. Ele destaca que a proposta pode ser considerada fácil, porém, por ter muitos recursos argumentativos, pode acabar complicando para os alunos desenvolverem o texto.







“Mas acho que um ponto de partida interessante é a Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana no Brasil. Eles podem argumentar no sentido de zelar pelo cumprimento e incremento desta lei. Também é possível citar uma série de fontes, como música africana e culinária”, descreve.





O professor ressalta ainda o papel do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em promover a valorização do patrimônio material e imaterial. “Quando se pensa em festas populares, capoeira, artistas negros. Mais que isso, é também nas escolas, por meio da educação, a valorização desse patrimônio, seja por meio da música, da arte negra e da literatura”.





Em relação à literatura, Castro cita duas referências que podem ser exploradas pelos candidatos. “No livro ‘Úrsula’, de Maria Firmina dos Reis, tem um personagem na obra que fala sobre o valor dessa herança e, como mulher negra, reconhece isso”. Ele ressalta que o livro se passa no século XIX. A outra referência é a escritora mineira Conceição Evaristo, que, segundo ele, vem sendo cobrada nos vestibulares e foi eleita, recentemente, para a Academia Mineira de Letras.





“A música que se faz hoje tem componentes africanos e, como isso, pode ser protegida pelo Iphan”.





Como proposta de intervenção, o professor sugere que vá além do Ministério da Educação. “Que se instituam esses programas de patrimônio, sobretudo imaterial. O Dia da Consciência Negra ter se transformado em um feriado obrigatório também".

Confira os temas da redação em anos anteriores: