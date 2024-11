As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. São 4,3 milhões de inscritos confirmados.

O Enem 2024 começa neste domingo (3/11) com as provas de linguagens, ciências humanas e a redação. E o maior motivo de ansiedade dos estudantes que concluem o Enem é não saber como se saíram nas provas. De olho nessa necessidade dos vestibulandos, o Estado de Minas, em parceria com cursinho pré-vestibular Determinante, vai publicar o Gabarito Extraoficial logo após o fim do exame, nos dois dias de prova. De acordo com Rafael Ribeiro, diretor do Curso Determinante, o processo de correção das questões começa assim que o Enem libera que os participantes saiam com as provas.





Com isso, quando o exame acabar às 19h neste domingo, e às 18h30 no próximo, os estudantes já conseguirão conferir o gabarito extraoficial. Os vestibulandos poderão conferir as respostas na página de Educação do Estado de Minas. Além disso, para entender a explicação dos resultados e tirar as dúvidas, os vestibulandos também poderão participar de dois podcasts ao vivo, um em cada domingo. O conteúdo será transmitido pelo youtube do Curso Determinante.













As respostas de cada questão do exame são conferidas por profissionais do 'Somos Educação', os professores tem acesso às questões que caíram no Enem, assim que os participantes tem liberação para sair do exame com o caderno de prova. De acordo com o Diretor do Curso Determinante, Rafael Ribeiro, as questões são divididas entre os professores para que eles cheguem a um resultado o mais rápido possível.





O Gabarito Oficial do Enem só fica disponível uma semana depois do último dia de exame. Neste ano, os estudantes vão conseguir conferir as respostas corretas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a partir do dia 20 de novembro. O resultado oficial com as notas individuais, incluindo a redação, fica disponível em janeiro de 2025.

Enem 2024





O Enem é o exame que avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Além disso, também é a principal forma de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). Tanto as instituições de ensino públicas quanto privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também usa o Enem como critério para fornecer o financiamento do estudante em universidades particulares.







O primeiro dia de prova será no dia 3 de novembro. Nesse dia serão aplicadas as provas de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já o segundo será realizado no dia 10 de novembro e os participantes farão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como a de matemática e suas tecnologias. Cada prova terá 45 questões.

Nos dois dias de exame, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília (DF). A prova começa às 13h30. No primeiro dia, o exame terá duração de cinco horas e meia, com encerramento previsto para às 19h. Já no segundo dia, o Enem terá uma duração de cinco horas, prevista para encerrar às 18h30. Os estudantes que terminarem a prova antes, poderão sair do local de exame a partir das 15h30. No entanto, caso queiram sair com o caderno de questões, terão que esperar até às 18h.

