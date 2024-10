O ano de 2024 marca os 26 anos do Enem. O exame nacional do ensino médio começou a ser aplicado em 1998.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No próximo domingo (3) será realizado o primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, uma das principais portas de entrada nas universidades do país. Cerca de 4,3 milhões de estudantes precisarão ir até os locais de provas em 1.753 cidades, a partir das 13h30. Por isso, precisam ficar atentos para não chegarem atrasados e encontrarem os portões fechados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Uma das situações que podem atrapalhar o deslocamento dos candidatos é a chuva, que deve atingir grande parte do território nacional naquele dia.





Segundo a previsão do Climatempo, em muitas áreas no centro, oeste e norte do estado de São Paulo, na região do Triângulo Mineiro, da serra da Canastra, da Grande Belo Horizonte e no centro-oeste de Minas Gerais, o domingo já deve ter chuva na madrugada e pela manhã.





Ao longo do dia, essas áreas de instabilidade vão ganhando força e se espalhando pelo Sudeste. Por isso, para a tarde e a noite, justamente na entrada e na saída dos alunos dos locais de prova, a previsão é de muitas pancadas de chuva em todas as áreas de São Paulo e de Minas Gerais.





Segundo o instituto, também há risco de pancadas de chuva pelo interior do estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo.





Entre as capitais, atenção para pancadas de chuva que podem ser moderadas a fortes em São Paulo e em Belo Horizonte. Para a região de Vitória, a previsão é de chuvas moderadas. No Rio de Janeiro, a nebulosidade aumenta ao longo do dia, mas a possibilidade de chuva é pequena.





Cenário semelhante será observado no Centro-Oeste. O Climatempo informa que o tempo ficará instável. Toda a região já terá muita nebulosidade e condições para pancadas de chuva na madrugada e pela manhã. Novamente as áreas de instabilidade se intensificam durante a tarde aumentando o risco para temporais.





No sul do Amazonas, no Acre, em Rondônia, no extremo sul do Pará e em Tocantins, a previsão é de chuva no domingo desde a manhã, inclusive em Manaus. Já em Roraima, no Amapá e no extremo norte do Pará, o sol predomina ao longo do dia e não há expectativa de chuva.





Outro estado que deve ser chuvoso é o Paraná, onde uma área de instabilidade deve provocar pancadas de chuva com raios. Já Rio Grande do Sul e Santa Catarina deve ter o tempo aberto, facilitando a vida dos estudantes.





A maior parte do Nordeste deve ter sol o dia inteiro, com exceção do sul da Bahia, perto de Minas Gerais, onde pode haver pancadas de chuva de forte intensidade durante a tarde. Na região de Natal, Aracaju, Maceió e Salvador, há possibilidade de chuvas fracas e passageiras.





SÃO PAULO TERÁ TEMPO SECO E ENSOLARADO NESTA QUINTA (31)





Enquanto a frente fria não chega para provocar chuvas a partir de sábado (2), o estado de São Paulo terá sol e tempo seco nesta quinta-feira (31). A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, deve ter temperaturas entre 16°C de madrugada e calor de 27°C no meio da tarde.





No fim da tarde, a chegada da brisa marítima facilita a entrada de umidade e a queda da temperatura para 16°C novamente. O dia vai terminar com céu nublado a encoberto, mas sem previsão de chuva, informa o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.





Na sexta-feira (1º), o sol aparece entre muitas nuvens e a temperatura fica agradável. O fim da tarde terá muitas nuvens, porém a probabilidade de chuva é baixa. Os termômetros oscilam entre a mínima de 16°C e a máxima de 26°C.