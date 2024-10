Enem: especialista lista dicas para pais ajudarem os filhos

Na reta final para a prova mais esperada do ano, a ansiedade já começa a pesar sobre os ombros dos estudantes que irão enfrentar o Enem 2025. A proximidade do exame intensifica as emoções, tornando os dias que antecedem a prova ainda mais desafiadores. Muitos jovens sentem o peso da expectativa, do cansaço acumulado e da pressão para alcançar um bom desempenho, fatores que podem interferir diretamente na concentração e na autoconfiança.

Além das últimas etapas da jornada de preparação acadêmica, a rotina dos estudantes é marcada pela preocupação constante com o exame, e nesse cenário o papel dos responsáveis torna-se fundamental. Thiago Mulim, gestor do setor de Excelência Acadêmica do Grupo Salta, lista cinco dicas essenciais para que os responsáveis contribuam de forma positiva neste momento decisivo e auxiliem os estudantes a enfrentarem essa etapa com mais tranquilidade e confiança.

1. Organização dos estudos: como os pais podem ajudar seus filhos a se organizarem melhor nos estudos?

Na orientação de um cronograma de revisão realista, sem sobrecarregar. Nesse momento, com menos de um mês para o ENEM, não é hora de tentar aprender novos conteúdos, mas sim de revisar o que já foi estudado. Por isso, ajudar os filhos a organizarem uma revisão centrada nas matérias de maior dificuldade, com foco naquelas de maior incidência no exame, é fundamental. Uma rotina bem planejada, ainda que ajustada a curto prazo, é o que vai permitir que o aluno consiga fazer revisões eficientes, sem acumular cansaço excessivo. O uso de ferramentas simples, como uma planilha ou mesmo um quadro na parede com as metas diárias de estudo, pode ser mais prático e menos intimidante do que aplicativos ou métodos elaborados. Vale lembrar ainda que é muito importante dar autonomia aos filhos neste momento. Os pais são auxiliadores nesse processo.

2. Apoio emocional: de que forma os pais podem oferecer apoio emocional aos filhos durante a fase de preparação?

Seguindo atentos aos filhos e mantendo o diálogo aberto. Nesta reta final, o desgaste emocional pode se tornar mais visível. Assim, é importante que os pais se mantenham atentos a sinais de estresse, como irritabilidade, alterações no sono ou dificuldade de concentração. Ao invés de reforçar a pressão com perguntas como "Estudou tudo?", é melhor que os pais mostrem disponibilidade para conversas sem cobranças. Um simples “como você está se sentindo?” pode abrir espaço para que o aluno compartilhe suas preocupações. Se o estresse estiver muito evidente, sugerir pequenas pausas para relaxamento, dentro do planejamento de estudos, com uma atividade que o filho goste, pode aliviar a tensão sem prejudicar o ritmo dos estudos. Nesse momento, é fundamental lembrar: escutar, sem julgamentos, é uma das formas mais eficazes de apoio.

3. Hábitos saudáveis: qual é o papel dos pais em incentivar hábitos saudáveis durante o período de estudos intensivos?

Reforçar com gentileza a importância de manter esses hábitos. O excesso de tempo nas redes sociais pode gerar mais ansiedade, especialmente pela comparação com outros estudantes. Os pais devem incentivar pausas para evitar que as telas sobrecarreguem os filhos e diminuam sua capacidade de concentração. Nesse contexto, mesmo com o tempo apertado, a manutenção de bons hábitos de alimentação e sono é crucial. É comum que, na reta final, os alunos queiram esticar o tempo de estudo até tarde, porém, sacrificar o sono é prejudicial à retenção do conteúdo. Além disso, a hidratação constante é outro ponto essencial que muitos alunos acabam ignorando, especialmente durante longas sessões de estudo. Beber água regularmente não apenas melhora a concentração, mas também evita dores de cabeça e o cansaço mental, ambos comuns quando o corpo está desidratado. Por fim, a prática de atividade física leve é fundamental para aliviar a tensão e melhorar o humor. Não é necessário forçar exercícios intensos, mas sim respeitar as modalidades que o aluno gosta, isso torna o exercício mais prazeroso, o que contribui para o equilíbrio entre corpo e mente.

4. Revisão final: como os pais podem apoiar seus filhos na reta final sem interferir diretamente no processo de estudo?

Dando autonomia aos filhos, mas estando por perto. Nesta fase crítica, é importante que os alunos tenham a liberdade de conduzir suas revisões de acordo com suas próprias necessidades. No entanto, os pais podem ajudar muito criando um ambiente de estudo tranquilo, livre de distrações e interferências externas. O apoio deve ser discreto, perguntando, por exemplo, como foi o dia de estudo ou se há algo em que possam ajudar, criando assim um ambiente de acolhimento e de escuta ativa. É essencial que os pais lembrem aos seus filhos de que a qualidade do estudo vale mais do que a quantidade de horas dedicadas.

5. O que evitar: o que os pais devem impedir para não prejudicar o desempenho dos filhos na reta final?

Evitar aumentar a pressão com cobranças desnecessárias. Na reta final, é natural que os pais queiram motivar seus filhos, mas algumas atitudes podem ter o efeito contrário. Fazer comparações com outros alunos ou focar demais nos resultados esperados pode aumentar a ansiedade do estudante. Ao invés disso, os pais devem transmitir confiança, valorizando o esforço e o processo que o aluno percorreu até aqui. Nesse sentido, apoiar sem criar expectativas exageradas torna-se uma atitude chave para manter o equilíbrio emocional.

“Por fim, se eu pudesse deixar uma última dica importante aos pais e responsáveis, eu diria que eles devem ser o porto seguro, o lugar em que o aluno se sente compreendido, independentemente do resultado que vier no dia da prova. A nota de uma avaliação não define o valor do seu filho”, completa Mulim.

