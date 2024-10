Enem 2024: 10 dicas para se dar bem nas provas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das avaliações mais importantes para estudantes brasileiros que desejam ingressar no ensino superior. Mais do que uma prova, é uma ferramenta de democratização do acesso à educação, já que possibilita o ingresso em universidades públicas e privadas, além do acesso a programas de bolsas e financiamentos, como o ProUni e o FIES.

Nesse contexto, para auxiliar os candidatos, o portal Melhores Escolas Médicas (MEM) e a plataforma de estudos online voltada para a preparação em medicina PasseiMed prepararam dez dicas para quem quer obter um bom desempenho nas provas que, este ano, serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Consulta ao local de prova: o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os locais de prova dos candidatos inscritos no Enem 2024. Nesta edição, o exame conta com mais de 5 milhões de inscritos, alocados para os mais de 10 mil locais de prova em todo o país. Para conferir o local no qual prestarão o exame, os candidatos devem acessar a Página do Participante com login e senha da sua conta gov.br.



Edital e o formato da prova: entender as regras do Enem, o peso das áreas de conhecimento e como a redação é avaliada pode ajudar a definir a estratégia de prova, evitando surpresas.



Organização dos documentos: faltando poucos dias para o início das provas, é necessário atentar também quanto aos documentos de identificação válidos para o Enem 2024. Os documentos digitais, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), o e-Título, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o Registro Geral (RG) serão aceitos nos locais de aplicação. Eles também podem ser apresentados por meio do aplicativo Gov.br.



Entretanto, este ano, com o objetivo de garantir mais segurança ao exame, o Ministério da Educação estabeleceu que não será mais aceita a apresentação do boletim de ocorrência (B.O.) em caso de perda de documentos físicos.

A lista completa dos documentos que serão aceitos está aqui.

Revisão de conteúdos-chave: é primordial um resumo dos conteúdos mais cobrados nas últimas edições. Assuntos como interpretação de textos, ciências da natureza e temas da atualidade são recorrentes e podem garantir pontos importantes. Além disso, utilizar técnicas de memorização para fixar assuntos mais complexos, como a revisão espaçada, flashcards e mapas mentais.



Gerenciamento do tempo: no Enem, administrar o tempo é essencial. Durante os estudos, cronometrar quanto tempo gasta em cada questão e, nos simulados, experimentar resolver questões mais fáceis primeiro, garantindo pontos antes de partir para as mais difíceis.



Atenção à redação: a redação do Enem desempenha um papel significativo na pontuação final dos estudantes, sendo a única etapa da prova em que o aluno consegue alcançar a pontuação total (1.000 pontos). Por meio dela, é possível avaliar a capacidade de interpretação, expressão e reflexão do estudante. Deste modo, é importante conhecer os critérios obrigatórios para a elaboração de um texto qualificado e com argumentos consistentes.



Ao elaborar a redação, os candidatos deverão estruturar um texto dissertativo-argumentativo com até 30 linhas a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação.

10 dicas para alcançar a nota mil na redação do Enem

Atenção ao horário: No dia 3 de novembro, a prova terá duração de 5h30 minutos. No dia 10, serão 5h. Os portões abrirão às 12h e fecharão às 13h, e o exame terá início a partir das 13h30, conforme edital estabelecido pelo MEC.



Cuidado com a saúde mental e física: o estresse pode prejudicar o desempenho. Encontrar maneiras de relaxar durante os estudos, como meditação, exercícios físicos e pausas regulares, e dormir bem nas noites antes das provas. Momentos de descontração e lazer ao lado de amigos e familiares contribuem para amenizar a tensão.



Alimentação: para aliviar um pouco a tensão, é sempre bom levar algo para se alimentar durante a prova. Mas não é qualquer comida. Existem alimentos que ajudam a se sair melhor durante a prova, como barras de cereal ou proteína, frutas como maçã e banana, mix de castanhas ou outras oleaginosas, além de água para manter a hidratação.



Mantém a calma e a confiança: no dia da prova, é essencial controlar o nervosismo. Respirar fundo, focar nas questões que domina e lembrar que o esforço nos estudos irá compensar. Confiança é fundamental para um bom desempenho.

