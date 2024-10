Adolescentes e jovens de baixa renda de Montes Claros, no Norte de Minas, recebem uma ajuda especial na preparação para os testes na preparação para Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São aulas gratuitas para preparar os alunos para os testes, que serão realizados nos dias 3 e 10 de novembro.

O atendimento é oferecido por meio do Projeto “Leitura do Mundo”, da Associação Socioeducacional Conhecimento e Conquista. A entidade sem fins lucrativos, criada em 2021, auxilia alunos de escolas públicas em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente, o pré-vestibular gratuito atende cerca de 160 alunos em duas escolas estaduais em Francisco Sá – Tiburtino Pena, na sede; e na Escola Estadual na Escola Estadual Gutemberg Teodoro Penha, situada no Bairro Village do Lago 2, região Norte de Montes Claros.

Um dos responsáveis pela implantação e coordenação do projeto social, o professor Denilson Rodrigues Silveira, destaca que a iniciativa é bancada com recursos de doadores. Os contribuintes “apadrinham” os alunos, com a destinação de R$ 30 mensais por estudante. O dinheiro arrecado é usado para o pagamento dos professores e outras despesas.

Atualmente, a ação conta com 60 contribuintes. “Estamos necessitando mais padrinhos para manter e ampliar projeto”, afirma Silveira. Ele coordena o projeto juntamente com o professor Brunno Souto Xavier, que cuida da parte pedagógica e arregimentou os professores para a iniciativa.

Os interessados em colaborar com a ação voluntária podem entrar em contato com os responsáveis pelo email: projetoleiturademundo@gmail.com. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram e pelas páginas @projetoleiturademundo e @aseconhecimentoeconquista.

Conforme o coordenador, o Projeto Leitura do Mundo visa aumentar as chances dos estudantes de escolas publicas de ingressar no ensino superior, fortalecendo o acesso à educação e ao desenvolvimento pessoal e profissional. São ministradas aulas sobre o conteúdo das cinco provas do Enem: Linguagens, Ciências Humanas. Matemática, Ciências da Natureza e redação.

Também são abordados conteúdos do vestibular próprio da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), de instituição gratuita. O testes do vestibular 2025 da instituição estão marcados para o dia 15 de dezembro e as inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até esta quarta-feira (16/10), pela internet.

As aulas gratuitas acontecem às sextas-feiras (à noite) e aos sábados (pela manhã). De acordo com a coordenação, um diferencial importante do projeto é a aplicação mensal de simulados, que permitem aos participantes vivenciar a experiência de realizar uma prova com as mesmas características dos exames oficiais. “Para incentivar ainda mais o desempenho, os alunos com as melhores pontuações são premiados ao final de cada simulado, em uma ação que visa motivar e reconhecer o esforço e a dedicação de cada participante”, explica Denilson Silveira.

Ele destaca ainda que, desde que o pré-vestibular gratuito foi criado, 59 alunos de baixa renda já foram aprovados pelo Enem e no vestibular próprio da Unimontes. A meta da coordenação é que nos próximos exames seja mantido o índice de aprovação de pelo menos 45% dos atendidos no projeto.

Projeto “Leitura do Mundo”

Pré-vestibular gratuito para estudantes de baixa renda

Como contribuir: contato pelo email: projetoleiturademundo@gmail.com

Instagram: @projetoleiturademundo e @aseconhecimentoeconquista