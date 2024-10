O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou que mais de 4 milhões de brasileiros vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, os candidatos vão enfrentar a temida redação, cujo tema é sempre uma incógnita.





Além disso, os estudantes serão submetidos a 45 questões de linguagens (língua portuguesa, literatura e língua estrangeira - inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia).

A redação é sempre um texto dissertativo-argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, que deve ter entre 7 e 30 linhas.





Como é impossível ter certeza do tema da redação antes do dia do exame, professores de colégios e cursos preparatórios apostam suas fichas em assuntos da atualidade e ajudam os candidatos a organizar a estrutura do texto.

Como possível tema, eles citam, por exemplo, o uso de celulares nas escolas. Em setembro deste ano, o MEC anunciou preparativos de um projeto de lei com o objetivo de proibir o uso dos aparelhos em escolas públicas e privadas do Brasil. E, nas vésperas do Enem, a discussão ganhou força.

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (30/10) o projeto que prevê a proibição do uso de celular dentro de sala, no recreio e também nos intervalos entre as aulas para todas as etapas da educação básica.





O professor de redação Marcelo Batista chamou a atenção para tópicos ambientais e tecnológicos. “Para este ano eu apostaria mais em questões ambientais, já que o Enem não trata dessa área na redação há mais de uma década. É importante também que o aluno fique atento a questões sociais, que apareceram nas últimas edições e com temas relacionados à tecnologia, que tem uma alta reincidência na avaliação”.

A professora de redação, linguagens e atualidades Jana Rabelo explicou que é importante levar em consideração os acontecimentos mais recentes e também destacou discussões no eixo ambiental ou temas ligados a minorias e intolerâncias. Ela elenca também casos que cruzam esses aspectos, como o tema de racismo ambiental.





Jana é professora há 20 anos e há 12 resolveu levar o trabalho para as plataformas digitais. Seu perfil no instagram @janarabelo já conta com mais de 40 mil seguidores, onde ela dá dicas preparatórias para o exame.

“A gente prepara os alunos para ter um olhar crítico e a levar conhecimentos gerais para realizar a prova. A dica é ficar atento a problematização das coisas que afetam direta e indiretamente a sociedade”, explicou.





A professora destacou que o exame é longo e exige bastante dos candidatos, então o ideal é que os alunos equilibrem desempenho e cansaço: “uma dica é levantar, ir ao banheiro, respirar e diversificar as questões”. Já Marcelo Batista deu dicas do que fazer às vésperas do exame. “Eu sugeriria que o aluno, na semana que antecede a prova, procurasse estudar pouco, fazendo somente revisões e estudos leves. Agora é o momento de se dedicar mais às atividades mais prazerosas e pensar que o estudo foi feito ao longo de todo o ano, pois o Enem é um processo”, declarou.

Perguntada sobre as expectativas para o Enem 2024, Jana chamou a atenção para a importância social do exame: “espero que o exame extrapole a ideia de apenas aferir os conhecimentos aprendidos no ensino médio. Eu espero que o Enem cumpra a função social, já que temas de redação ganham proporção nacional e carregam a oportunidade de despertar o olhar para tópicos relevantes para o avanço da sociedade brasileira".

O professor de redação finalizou dizendo que a prova tem amadurecido bastante ao longo dos anos e que prevê uma prova extensa, cansativa, mas pouco conteudista. “Espero que o exame cobre uma visão ampla de mundo por parte do candidato e que beneficie os alunos que estão mais atentos aos fatos do cotidiano”, explicou.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice