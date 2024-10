O último aulão do projeto Maratona Enem será realizado nesta quinta-feira (31/10), em Belo Horizonte, no auditório do Centro Universitário UNA, localizado na Rua dos Aimorés, 1.451, Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul da capital, das 8h às 12h.





A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) com a Editora Estudo Play. Durante o aulão, serão abordadas as quatro áreas do conhecimento que compõem o Enem: Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática.

As aulas terão duração de 45 minutos, e cerca de 200 estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública estadual participarão do evento.

O projeto faz parte de uma série de ações voltadas a intensificar a preparação dos estudantes da rede estadual para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.



