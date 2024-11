A quinta-feira (7/11) em Belo Horizonte será de céu nublado com possibilidade de chuva com raios a qualquer hora, com rajadas de vento ocasionais. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 17,2 ºC e a máxima pode chegar aos 27 ºC. A umidade relativa mínima do ar em BH fica em torno de 70% à tarde.

Na maior parte de Minas Gerais, o dia deve ficar nublado durante todo o dia, com chuvas e trovoadas isoladas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões do estado, em especial nas regiões do Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste, Oeste, Sul e Sudoeste.

A tendência se faz em razão da intensificação do transporte de umidade e de áreas de instabilidade sobre o Brasil Central e Sudeste.

Nas demais regiões do estado – Norte, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e Mucuri e Zona da Mata –, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva isolada.

Segundo o órgão, o quadro de instabilidade atmosférica será reforçado pelo avanço de uma nova frente fria vinda da Região Sul do país, que culminará com volume de chuva significativo em grande parte do estado de Minas Gerais, inclusive na capital e Região Metropolitana de Belo Horizonte no próximo final de semana.

Ainda de acordo com o Inmet, a temperatura no estado deve se manter estável, com a mínima de 11 °C e máxima de 34 ºC.

Aviso de perigo e perigo potencial de fortes chuvas

Nesta quinta-feira, o estado também recebe três alertas meteorológicos de “perigo” e “perigo potencial” de chuvas intensas. Os avisos meteorológicos têm três períodos diferentes, com o alerta de “perigo” que começaram na última quarta-feira (6): às 14h da tarde para 25 cidades de Minas Gerais; o de “perigo potencial” que se iniciou às 10h, para 520; e outro para 13 municípios do estado que começou às 12h.

Belo Horizonte

Na capital, o dia deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas e trovoadas isoladas. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 16,7 °C, com máxima estimada em 29 ºC. A umidade relativa do ar é estimada em torno de 50% à tarde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia