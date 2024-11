Às 15h, o Corpo de Bombeiros informou que estava a caminho do local do incidente

Um homem de 45 anos morreu na tarde desta quarta-feira (13/11) depois de ser atingido por um raio enquanto pilotava uma moto em Nova União, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Às 15h, o Corpo de Bombeiros informou que estava a caminho do local do incidente. Assim que chegaram ao endereço, a vítima já estava morta, conforme atestou um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os bombeiros informaram novamente, às 16h, que aguardavam a chegada da perícia da Polícia Civil para os procedimentos de praxe. Com a conclusão dos trabalhos, o corpo seria levado ao Instituto Médico-Legal (IML).





Balanço de atendimentos

Em todo o estado, o Corpo de Bombeiros recebeu nesta quarta-feira, até as 18h30, 91 chamados relacionados à chuva. Somente da Região Metropolitana de BH, além da morte do motociclista, foram 10 pedidos de socorro em decorrência de inundações ou alamentos; 21 relacionados a salvamento de pessoas ilhadas; e quatro chamados relatando desabamentos.

