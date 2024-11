Uma das barreiras de contenção de um manancial no Parque Lagoa do Nado, no Bairro Itapoã, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, se rompeu durante o forte temporal que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira (13/11). O Corpo de Bombeiros foi acionado para avaliar o risco de a água inundar a Avenida Pedro I, que chegou a ser fechada, mas já foi liberada.





Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que a força da água criou um buraco em uma das passagens ao lado de uma das lagoas do parque. O rompimento gerou uma queda d’água em direção à avenida.





A assessoria de imprensa dos bombeiros informou que, em razão do grande volume de chuva, parte do talude da lagoa se rompeu. A água chegou a invadir a Avenida Pedro I, mas, segundo a corporação, não houve vítimas.

Imagens enviadas pelos militares mostram que a lagoa, que antes estava cheia, se esvaziou. A Defesa Civil municipal e a Superintendência de Desenvolvimento da Capital estão no local.





Mais ocorrências

Durante a forte chuva, avenidas da cidade foram interditadas por risco de transbordamento de córregos e ribeirões. Por volta das 15h20, o trânsito na via foi bloqueado devido ao alto risco de transbordamento do Córrego Vilarinho. Após uma hora, o local foi liberado.





Ainda em Venda Nova, a Avenida Álvaro Camargos foi bloqueada devido à possibilidade de transbordamento do Córrego Nado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrências de pessoas ilhadas em carros.





Já na Pampulha, a Avenida Sebastião de Brito também foi fechada. Na Avenida Cristiano Machado, o volume de água chegou a cobrir parte das rodas dos veículos.





Barragem no Parque Lagoa do Nado se rompeu durante o forte temporal que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira (13/11) Redes Sociais / Reprodução

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

Pelos meios de comunicação social, os alertas também podem ser acompanhados pelo Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada em seguida. O serviço é gratuito.

Confira dicas de prevenção da Defesa Civil Estadual em casos de chuvas fortes:





Não atravesse a enxurrada

Mude seu trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos

Em caso de raios, procure abrigo em construções e veículos e evite ficar debaixo de árvores Se estiver ao ar livre e sem abrigo, fique agachado, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível

Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia imediatamente da área afetada e não retorne ao local até a devida liberação

Atenção, motorista! Em caso de fortes chuvas, só siga adiante se a água estiver abaixo do meio das rodas. Se a água ultrapassar o meio da porta, suba para o teto e use o cinto de segurança para se segurar. Não subestime a força da água

Em caso de emergência, ligue: 190 PMMG, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil