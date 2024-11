De acordo com a PM, a mulher estava separada do suspeito há mais de um ano

Um homem de 31 anos foi assassinado a facadas na madrugada desta quarta-feira (13/11), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima estava com a namorada, na casa dela, onde bebiam e passavam a noite, quando o ex-namorado da jovem invadiu o local e cometeu o crime.

Ainda de acordo com a Polícia Militar (PMMG), a mulher estava separada do suspeito há mais de um ano. No entanto, durante todo esse período ele fez ameaças contra ela. E desde que a mulher iniciou o atual relacionamento, as ameaças aumentaram.





Durante a madrugada, a mulher e o suspeito trocaram mensagens, discutindo. Por volta das 4h da manhã, o suspeito invadiu a casa da ex pelo telhado. Com uma faca, ele acertou o atual companheiro dela. Os dois ainda chegaram a brigar fisicamente, mas por causa da facada a vítima morreu no local.





Na sequência, o suspeito ainda voltou a ameaçar a mulher e fugiu de moto. Ele foi até a casa dos pais e lá pegou uma bicicleta para continuar a fuga. Ele ainda não foi encontrado. A Polícia Civil (PCMG) está investigando o caso.