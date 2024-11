Um homem, de 44 anos, foi morto a facadas na noite desse sábado (9/11), dentro de um bar localizado no centro de Belo Horizonte. O suspeito do crime, de 39, foi preso e encaminhado para a delegacia.





Segundo o boletim de ocorrência, a filha da dona do estabelecimento afirmou para a polícia que a vítima ia com frequência até o bar e já era cliente antigo. Na noite de ontem, o homem estava em uma mesa, tomando um copo de cerveja quando o suspeito, aparentemente embriagado, entrou e pediu uma dose de pinga.





Na hora do pagamento, o suspeito afirmou estar sem sinal de internet. A dona do bar deu a senha do Wi-Fi, mas o homem, então, apontou que estava sem bateria.





A vítima emprestou um carregador e ofereceu pagar a dose de pinga ao suspeito, que sentou à mesa da vítima e pegou o copo de cerveja dela.

Nesse momento, a vítima pediu que ele desse licença e afirmou que só pagaria pela dose de pinga. O suspeito levantou, saiu do bar, ficou alguns minutos fora do estabelecimento, voltou com uma faca na mão e esfaqueou a vítima.





A filha da dona do bar ainda afirmou que, depois de golpear a vítima, o suspeito foi para cima dela. Ela se defendeu ao pegar uma garrafa e jogar contra o homem, que escorregou, caiu ao chão e fingiu estar desacordado até a chegada da polícia.





O relato da jovem foi confirmado por outras testemunhas do crime. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital João XXIII com uma perfuração no peito, duas no abdômen, uma nas mãos e uma nas nádegas, mas morreu pouco depois de dar entrada.





Questionado, o suspeito disse não se lembrar do que aconteceu. Ele foi levado para a UPA Centro devido a ferimentos no rosto e encaminhado para a delegacia ao ser liberado do atendimento médico.

Ainda de acordo com o registro policial, vítima e suspeito não se conheciam e não tinham envolvimento com outros crimes. A suspeita é de que o homicídio ocorreu por motivo fútil. O caso será investigado.