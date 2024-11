Quem vai prestar o Enem ou assistir à final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo neste domingo (10/11) deve se preparar para a chuva em Belo Horizonte. Os termômetros devem marcar uma mínima de 18°C e máxima de 27°C, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 60% à tarde.





Após um sábado de precipitações intensas, o domingo terá chuva em menor volume, mas não livre de riscos. Até as 10h, Belo Horizonte e outras 750 cidades mineiras estão sob alerta laranja de chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





O Inmet prevê um dia com sol entre nuvens, além de pancadas rápidas de chuva durante o dia, principalmente à tarde. À noite, o tempo deve ficar mais firme, o que pode dar um respiro para os torcedores que estarão saindo da Arena MRV, no bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte.





O tempo instável é devido a um sistema frontal que passa pela costa da Região Sudeste. E além disso, um ciclone extratropical se forma lá no Atlântico e também manda um “oi” para Minas, contribuindo com mais chuva e ventos fortes, alerta o MetSul.

Com as chuvas constantes dos últimos dias, a Defesa Civil de BH emitiu um alerta de risco forte para as regiões Noroeste e Oeste, com possibilidade de deslizamentos e desmoronamentos. Já nas regiões Barreiro, Centro-Sul, Leste e Pampulha, o risco é moderado, mas a atenção é necessária para evitar surpresas.