Moradores do Bairro Lajedo, na Região Norte de Belo Horizonte, viveram momentos de apreensão neste sábado (9/11) ao se depararem com um carro praticamente “suspenso no ar”, pendurado à beira de um barranco e ameaçando despencar sobre as casas logo abaixo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu quando o motorista tentava sair com o carro da garagem e, ao que tudo indica, perdeu o controle da direção, deixando o veículo perigosamente inclinado e prestes a despencar.

Com a chuva intensa no momento, o risco de deslizamento aumentou. Para evitar uma possível tragédia, os bombeiros utilizaram talhas tifor, equipamentos de tração manual, que foram essenciais para estabilizar o carro e retirá-lo com segurança da borda.





