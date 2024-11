Queda de telhado causa morte de idoso no Sul de Minas

Um idoso de 60 anos morreu depois de cair de um telhado enquanto realizava reparos em um depósito de material de construção, em Lambari, no Sul de Minas Gerais, na manhã deste sábado (9/11).

O acidente ocorreu por volta das 10h30, quando o homem, que trabalhava no conserto da estrutura, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros, de acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais.

O responsável pela empresa onde ele prestava serviço acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que chegou rapidamente ao local e socorreu a vítima.

O homem foi encaminhado com urgência ao pronto-socorro, mas, devido à gravidade dos ferimentos — que incluíam politraumatismo e afundamento do crânio — não resistiu e morreu à caminho do hospital.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames necroscópicos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

