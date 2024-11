Um caminhoneiro morreu em um acidente envolvendo dois veículos de carga na tarde dessa terça-feira (5/11), na MGC-354, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida entre um caminhão carregado com areia e um caminhão com ração animal aconteceu na altura do km 177 da rodovia estadual.





O condutor do caminhão carregado com areia foi socorrido com fraturas nos membros superiores e inferiores. Ele foi encaminhado para o hospital regional. O motorista do caminhão carregado com ração teve a morte confirmada no local do acidente.

De acordo com o relato do motorista do caminhão carregado com areia, ele seguia na rodovia quando percebeu uma pane no sistema de freios. Ele tentou desviar do caminhão carregado com ração, que seguia à frente, mas percebeu que o fluxo de veículos em sentido contrário impediria a manobra. Então, acabou colidindo com a traseira do veículo.





Com o impacto, os dois caminhões foram jogados para uma ribanceira à margem direita da pista, sofrendo danos generalizados.

A perícia técnica compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. O corpo da vítima foi liberado ao IML.