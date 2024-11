Um homem de 34 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e foi salvo por socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As equipes realizaram cerca de 10 minutos de manobra de ressuscitação cardiopulmonar na vítima, que foi diagnosticada com infarto agudo do miocárdio.

O atendimento aconteceu no Bairro Eldorado nessa segunda-feira (4/11). O paciente foi estabilizado e encaminhado ao Hospital João Felício para tratamento especializado e monitoramento contínuo.

“A ação rápida e coordenada entre as unidades de suporte básico e avançado foi essencial para salvar a vida do paciente e garantir um atendimento eficaz. Esse tipo de resposta reforça a importância da preparação técnica e da integração das equipes de emergência no atendimento a casos críticos”, informou, em nota, o Corpo de Bombeiros.

A parada cardiorrespiratória ocorre quando o coração para de bater repentinamente ou passa a bater de forma insuficiente e muito devagar. A condição também é conhecida como parada cardíaca e pode levar à morte.

