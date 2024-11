Linhas oriundas de Venda Nova deixarão de atender a Estação Pampulha devido a obras que serão realizadas em um viaduto do entorno

As linhas do Move que partem das estações Venda Nova e Vilarinho e que atendem a Estação Pampulha terão alterações a partir desta quarta-feira (6/11). Devido a obras de manutenção em um viaduto que passa sobre a Avenida Portugal, três dessas linhas deixarão de atender a Estação Pampulha - o que vai forçar os passageiros a fazerem mais uma baldeação. São elas: 63 e 64, que partem da Venda Nova, e 67, que sai da mesma estação.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a retirada do embarque e desembarque dessas três linhas será para garantir a segurança dos passageiros e dos trabalhadores da obra, com duração prevista de 90 dias. A prefeitura optou por manter duas linhas oriundas da Região de Venda Nova atendendo a estação, a 68 e a 6350 - ambas oriundas da Estação Vilarinho.

Os passageiros da Estação Venda Nova ficarão sem ônibus para a Estação Pampulha e, portanto, vão precisar baldear nas estações das avenidas Pedro I e Antônio Carlos.

A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou à reportagem que as linhas 63 e 64 não vão à Estação Pampulha no horário noturno e também aos domingos e feriados. Nesses horários, a estação tem fluxo muito menor de veículo, e várias plataformas ficam disponíveis devido a linhas que deixam de circular.

De madrugada, os passageiros de Venda Nova ficarão sem acesso à Estação Pampulha, já que a linha 63 é a única que faz essa ligação a partir de meia-noite, e, nessa hora, as estações de transferência das avenidas Pedro I e Antônio Carlos ficam fechadas, o que impossibilita a baldeação.

Opções para os passageiros

- Da Estação Venda Nova para Estação Pampulha: embarcar nas linhas 63 ou 64, descer nas estações da Avenida Pedro I e embarcar nas linhas 68 ou 6350.

- Da Estação Vilarinho para Estação Pampulha: embarcar nas linhas 68 ou 6350.

- Da Estação Pampulha para Mineirão, Avenida Carlos Luz, Avenida Pedro II ou Santo Agostinho: embarcar nas linhas 68 ou 6350 (sentido Centro), descer na Estação Santa Rosa e embarcar nas linhas 64 ou 67.

Mais mudanças

Além das linhas que deixarão de fazer embarque e desembarque na Estação Pampulha, outras linhas do Move serão remanejadas de plataforma. São as linhas: 68, da F3 para F5; 6031, 6350 e 8550, da F4 para F5; e a linha 50, da F5 para G5.



