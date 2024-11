O motorista do caminhão, de 56 anos, natural de Salvador, ficou preso às ferragens e acabou morrendo no local

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou uma pessoa morta e três feridos em Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para socorrer as vítimas por volta das 20h20 dessa sexta-feira (8/11). Um menino de sete anos, que estava no caminhão, foi encaminhado ao hospital.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o motorista do automóvel relatou que ajudava o motorista do caminhão, com placa de Taquaraçu de Minas, que se perdeu no caminho e não conseguia saber para onde era o seu destino. O condutor do carro, de 29 anos, vinha à frente do caminhão indicando a rota, como um guia.



Pouco depois, o homem que conduzia o caminhão perdeu o controle da direção, se chocou com a parte de trás do carro, que foi empurrado descontrolado pela via . Antes do caminhão colidir com um muro, o veículo foi lançado à lateral da rua.

A PM informou que o motorista do carro e o passageiro, de 27 anos, ficaram levemente feridos. O passageiro foi levado ao hospital por terceiros antes da chegada das equipes de resgate e o motorista, nascido em Divinópolis, foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para a UPA municipal.





O motorista do caminhão, de 56 anos, natural de Salvador, ficou preso às ferragens e acabou morrendo no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o garoto, passageiro do caminhão, direcionado para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga, sem risco de morte.

A perícia técnica da Polícia Civil (PCMG) também compareceu ao local.