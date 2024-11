Neste domingo, dia 10 de novembro, o Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela realiza o evento "Abrace a Serra do Gandarela". O objetivo é chamar a atenção para a importância ambiental da região e mobilizar a população em defesa do Parque Nacional da Serra do Gandarela, ameaçado, de agordo com o grupo, por fatores como incêndios criminosos e interesses minerários.

O evento será realizado no Mirante 360°, localizado no Parque Nacional da Serra do Gandarela, logo após o Mirante de Rio Acima, a 50 km de Belo Horizonte. A programação começa às 10h e segue até as 13h, com diversas atividades culturais, educativas e de conscientização.





O Movimento se define como um coletivo de cidadãos que se dedica à preservação ambiental e ao combate às ameaças que afetam o ecossistema local. Dessa maneira, pretende promover o desenvolvimento sustentável e a conscientização sobre a importância de preservar a Serra do Gandarela para as futuras gerações.



De acordo com a organização, o evento busca sensibilizar a população sobre os riscos que o Parque Nacional e sua região enfrentam devido a projetos minerários, como o Projeto Apolo, da Vale, e os complexos minerários Capanema, Timbopeba e Samarco. Na programação, está previsto momento de debate sobre as ameaças ao parque, lançamento de marchinha de carnaval e dinâmica que dá nome ao evento, de abraço à Serra do Gandarela.

Além disso, o ato também tem como objetivo reconhecer o trabalho dos brigadistas que combatem os incêndios na região, homenageando-os por sua dedicação e esforço na proteção ambiental.

Expectativas altas com conscientização

Segundo Maria Teresa Corujo (Teca), membro do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, os "abraços" acontecem desde 2010 e, desde então, vários deles mobilizaram a população. Ela conta que, desde o primeiro evento, o objetivo tem sido visibilizar a importância da Serra do Gandarela, última ainda intacta de impactos da mineração no Quadrilátero Ferrífero-Aquífero, além de evidenciar ameaças e riscos no local.

"Este ano estamos diante da nova tentativa de ser licenciado o Projeto Apolo e também das 'mini-minas' que estão pretendendo implantar bem na área que lutamos há 17 anos para salvar da destruição. Esperamos amanhã realizar esse Abraço, junto com falas, homenagem aos brigadistas, lançamento da marchinha de carnaval e momentos culturais", afirmou Teca.

Já para Elisa Gazzinelli, também membro do coletivo, o evento do Abraço à Serra é um momento de união. "O Abraço é um momento de confraternização, de todo mundo que luta, porque são muitas lutas pela preservação da serra". Ela explica que a Serra do Gandarela, com seus 31 mil hectares, é de grande importância para as pessoas que vivem em sua região, e também para as unidades de conservação vizinhas, como o Parque do Caraça, em Ouro Preto.

Elisa destacou ainda que o evento deste ano terá uma programação especial, com a homenagem aos brigadistas que enfrentaram os incêndios criminosos na região. "Este ano também a gente está fazendo uma homenagem para os brigadistas que a gente acompanhou muito de perto, torceu muito por eles", disse. Segundo ela, o Abraço à Serra também será um momento de fortalecer a luta contra as constantes ameaças ao parque, como as tentativas de licenciamento de novos projetos de mineração.

"Na minha expectativa, é isso: que seja um momento em que a gente veja vários cidadãos empenhados na luta, juntos se dando a mão e se fortalecendo", afirmou. Ela ainda ressalta que a Serra também tem uma importância hidrológica, uma vez que alimenta bacias fundamentais para a região, como as dos rios Doce e das Velhas: "A importância hidrológica do parque é tão emblemática que você vê na serra um divisor de águas, que, de um lado, as águas caem para o bacia do Rio Doce... e, do outro lado, você tem uma recarga do Rio das Velhas", contou.

Confira a programação completa:



- 10h00 - Concentração no Mirante 360°

- 10h30 - Falas sobre as ameaças ao Parque Nacional e seu entorno

- 11h00 - Homenagem aos brigadistas

- 11h30 - Lançamento da marchinha de carnaval “Preguiça e paleotoca do Gandarela”, com letra de Simone de Pádua Thomaz, melodia de Márcio Augusto Sant'Ana, e gravação de Márcio Augusto Sant'Ana e Valéria Braga

- 12h00 - Grande Abraço à Serra do Gandarela

- 12h30 - Ciranda da Vida

- 13h00 - Encerramento

Serviço:

Abrace a Serra do Gandarela

Data: 10 de novembro de 2024 (domingo)

Horário: Das 10h às 13h

Local: Mirante 360° no Parque Nacional da Serra do Gandarela, Rio Acima

Como chegar: A partir de Rio Acima, pegue a estrada que sobe para a Serra do Gandarela. Após o primeiro Mirante, siga pela estrada até o Mirante 360°.

