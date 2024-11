Acidente aconteceu na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, no bairro Gávea, em Uberlândia

Uma mulher e os dois filhos, de 3 e 7 anos, ficaram feridos em um capotamento de carro, no final da tarde dessa sexta-feira (8/11), no bairro Gávea, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu depois de uma parada brusca do carro à frente. Com a colisão traseira, o veículo onde as vítimas estavam acabou capotando na Avenida Nicomedes Alves dos Santos.





A mãe e as crianças conseguiram sair do carro sozinhos antes da chegada das equipes de resgate.





As crianças sofreram pequenos ferimentos de corte, sem maior gravidade. A mãe teve um corte na perna direita com sangramento.





Os ocupantes do outro veículo não se feriram.





As vítimas foram conduzidas pela ambulância até a UAI Roosevelt.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O controle do trânsito ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar.