Um acidente envolvendo um micro-ônibus, um caminhão e um carro de passeio deixou um casal de idosos, de 67 e 64 anos, ferido no final da tarde dessa sexta-feira (8/11), na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais.





Os ocupantes do caminhão e do micro-ônibus não tiveram ferimentos e dispensaram atendimento no local da batida.





O casal de idosos estava dentro do carro, um Volkswagen Saveiro. O condutor de 67 anos apresentava uma possível fratura no braço esquerdo e relatava dor na região do quadril.

A passageira e esposa do condutor, de 64, apresentava um ferimento significativo na cabeça, além de relatar dores no braço esquerdo e na região abdominal.





O casal foi imobilizado e encaminhado para o Hospital Maternidade São José pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar e da EPR Via Mineira, concessionária responsável pela via.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente na cena do acidente para realizar os procedimentos de praxe no local.