O homem estava foragido desde julho deste ano, após a emissão do Mandado de Prisão

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recapturou um homem foragido da justiça, na noite de sexta-feira (8/11), durante uma ação de fiscalização de trânsito em Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais. O homem tem histórico de crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito estava sendo procurado desde julho deste ano, quando teve um mandado de prisão expedido pela Comarca de Montes Claros.

A captura ocorreu durante a Operação Trânsito Seguro, na Rodovia LMG-653, na altura do quilômetro 15.

Durante a abordagem ao veículo conduzido pelo homem, foi realizada uma consulta no sistema, que revelou a existência do mandado de prisão em aberto. O documento, que permanece válido até 2027, resultou na imediata prisão do homem, que estava foragido há aproximadamente quatro meses.

Além do crime de tráfico, ele possui diversas passagens policiais, incluindo crimes de furto, receptação, porte ilegal de arma de fogo, desacato, ameaça e lesão corporal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O veículo do homem, um Ford Escort, também foi apreendido. Após a recaptura, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil em Montes Claros, onde deverá responder pelo mandado de prisão e por outros eventuais procedimentos relacionados ao seu histórico criminal.