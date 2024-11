A Polícia Civil prendeu na noite dessa quinta-feira (7/11) um idoso, de 62 anos, suspeito de abusar sexualmente do sobrinho, de apenas 5 anos. Ele foi detido na rodoviária de Juiz de Fora, na Zona da Mata, enquanto tentava embarcar para o Rio de Janeiro. A prisão ocorreu após o suspeito ter se apresentado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) alegando ser vítima de calúnia, mas, posteriormente, admitiu parcialmente o abuso.





Conforme informações da Deam, inicialmente o homem se apresentou para negar as acusações, mas, após retornar à delegacia, acabou confessando que "algo havia acontecido enquanto dormia" com a criança, tentando, contudo, transferir a culpa para a vítima. O crime ocorreu na casa do suspeito também em Juiz de Fora.





Após o depoimento do suspeito, a mãe do menino foi chamada à delegacia e confirmou os relatos da criança, que descreveu detalhes do abuso. Em resposta, a equipe policial montou uma operação imediata e prendeu o homem, em flagrante, na rodoviária. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.





Segundo a PCMG, o idoso também é investigado por um possível abuso de vulnerável envolvendo outra vítima, em um caso ocorrido no ano anterior.

Operação Hagnos





A prisão integra a operação Hagnos, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em Minas Gerais.

A iniciativa nacional combate todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes, unindo forças de segurança em ações de repressão e em atividades preventivas, como palestras e eventos públicos, para conscientizar a sociedade e encorajar denúncias de violência infantil.





O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer todas as circunstâncias do crime e prevenir novos abusos.