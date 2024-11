Um homem foi preso em flagrante com arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil, na manhã desta quarta-feira (6/11), em Belo Horizonte.

A prisão ocorreu durante a operação da Polícia Federal (PF) em parceria com as forças de segurança de Minas Gerais, deflagrada hoje na capital e Região Metropolitana. Os agente ainda cumprem dois mandados de busca e apreensão nesta manhã.





Segundo a PF, a prisão em flagrante ocorreu durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, que identificou a posse dos arquivos alvo da operação.

As buscas se baseiam em investigações do órgão e denúncias recebidas do exterior, que levaram à identificação de usuários de serviços de aplicativos de trocas de mensagens que realizavam o compartilhamento e o armazenamento, no dispositivo e na nuvem, de arquivos de violência sexual contra menores de idade.

Os investigados responderão pelos crimes de posse e compartilhamento de arquivos de abuso sexual infantojuvenil, cujas penas podem chegar a até 6 anos de reclusão por cada conduta. A posse dos arquivos é considerada crime hediondo e, portanto, inafiançável.

A investigação segue para identificação de possíveis vítimas e demais fatos relacionados ao crime de oferta, troca, disponibilização e demais ações relacionadas ao abuso sexual infantojuvenil, bem como demais condutas relacionadas ao mesmo crime.