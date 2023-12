Vítima foi agredida enquanto estava no veículo

Uma mulher de 21 anos, grávida de sete meses, foi agredida pelo companheiro, também de 21 anos, dentro do carro em que eles estavam. Os dois seguiam de Santa Cruz de Minas, no Campo das Vertentes, até João Pinheiro, Região Noroeste do estado, quando começaram uma discussão e ela foi agredida.





Durante o deslocamento, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fazia uma blitz na MG-181, na altura do município de João Pinheiro. Ao parar o carro em que o casal estava, os policiais perceberam que a mulher estava machucada.





Eles também notaram que o motorista estava visivelmente embriagado e sem carteira de reabilitação. A Polícia Militar Rodoviária informou que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.





O casal foi levado à Delegacia de João Pinheiro. No local, a mulher contou para os policiais civis que tinha sido agredida. Por causa das lesões, foi encaminhada para o Hospital Municipal de João Pinheiro, onde ficou internada por causa da gravidez avançada.





O homem foi preso por lesão corporal e por dirigir embriagado. A Polícia Civil (PCMG) vai investigar o caso.