Um estudante de 14 anos morreu afogado nessa terça-feira (5/12) em um clube localizado na cidade de Soledade de Minas, na Região Sul do estado.



Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a vítima era estudante da Escola Estadual Ruth Martins de Almeida, que fica em Caxambu, e estava com os colegas em uma excursão. Em determinado momento, quando entrou na piscina, foi para uma parte funda e não conseguiu boiar.



Os militares foram acionados, juntamente com o Samu. Segundo a corporação, durante uma hora foram feitos procedimentos para tentar reanimar o adolescente. No entanto, o estudante morreu no local.



Secretaria Estadual de Educação



Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que:



“Lamenta profundamente a morte de um estudante, de 14 anos, inscrito no 9º ano do Ensino Fundamental em Tempo Integral da Escola Estadual Ruth Martins de Almeida, em Caxambu, na terça-feira (5/12).



A SEE/MG esclarece que o estudante participava de uma atividade em comemoração ao fim do ano letivo no Clube Vale do Sol, no município de Soledade de Minas, na data do ocorrido, organizada pela gestão da unidade escolar, mediante autorização dos responsáveis, e acompanhada por quatro professores e uma supervisora pedagógica.



A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram acionados até o local, onde foi constatado o óbito do estudante. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), por sua vez, realizou trabalhos periciais e investiga o fato.



A direção da escola, a Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caxambu, responsável pela coordenação da unidade de ensino, assim como a SEE, continuam acompanhando o caso e em colaboração com as autoridades responsáveis para esclarecimentos dos fatos.”